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Le Patriote Dechaine: назначение нового посла России укрепит сотрудничество между Банги и Москвой

Весь мир
Le Patriote Dechaine: назначение нового посла России укрепит сотрудничество между Банги и Москвой
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Банги, 12 января. В Правительстве Центральноафриканской Республики уверены, что назначение Александра Бикантова новым послом РФ в ЦАР является частью стратегии по укреплению сотрудничества Банги и Москвы. Об этом сообщает информационный ресурс Le Patriote Dechaine.

«Президенты Фостен-Арканж Туадера и Владимир Путин готовы и дальше развивать дипломатические, экономические и культурные связи между государствами. После довольно продолжительной работы и обогащения существующих взаимосвязей Владимир Титоренко завершает миссию в нашей стране. Мы благодарим его за труд и желаем дальнейшего продвижения по службе.

Однако нельзя останавливаться на достигнутом, и поэтому президент России подтвердил намерение на дальнейшее расширение сотрудничества, назначив послом бывшего заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Александра Бикантова», — заявили сотрудники издания.

О кандидатуре нового представителя Москвы знают как в канцелярии гаранта, так и во внешнеполитическом ведомстве ЦАР. Дипломат вступит в должность в ближайшие дни.

Le Patriote Dechaine: назначение нового посла России укрепит сотрудничество между Банги и Москвой
Global Look Press / MFA Russia/via Globallookpress.com

«В правительстве уверены, что назначение обусловлено тесными отношениями между Центральноафриканской Республикой и Российской Федерацией. Таким образом, там отмечают реальную дружбу глав двух государств, которую можно расценивать как продолжение позитивной динамики, направленной на развитие и процветание сотрудничества. Поэтому не может быть сомнений в том, какие позитивные последствия это принесет», — заключили сотрудники Le Patriote Dechaine.

Александр Бикантов ранее находился на посту заместителя Марии Захаровой, директора департамента информации и печати МИД. Его предшественник — Владимир Титоренко — занимал должность посла РФ в ЦАР на протяжении трех лет, с января 2019 года.

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