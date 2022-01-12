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Песков: миссия миротворцев ОДКБ в Казахстане доказала свою эффективность

  /   Обновлено: 12 января 2022 13:52
Армия
Песков: миссия миротворцев ОДКБ в Казахстане доказала свою эффективность
sco-russia.ru

Москва, 12 января. Краткосрочность миссии ОДКБ в Казахстане была вызвана ее высокой эффективностью. Миротворцы помогли властям республики справиться с беспорядками, о чем заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Миссия стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в крайне сжатые сроки сумела помочь Казахстану подавить массовые беспорядки в республике и вернула под контроль властей социально значимые объекты, сообщил Песков.

«Почему так быстро — это решение той стороны, которая запрашивала помощь ОДКБ. Это говорит о том, что была достаточно эффективная миссия, чтобы в сжатые сроки помочь нашим казахстанским друзьям справиться с теми проблемами, которые возникли», — рассказал пресс-секретарь президента РФ.

По информации Минобороны РФ, миротворцы взяли под охрану ряд важных инфраструктурных объектов республики, включая аэропорты, ТЭЦ, хлебозаводы и водоканал «Дружба».

Командование ОДКБ и минобороны Казахстана уже согласовывают график эвакуации миротворцев. Соответствующее заявление сделал накануне командующий силами ОДКБ в этой операции Андрей Сердюков, сообщает издание «Царьград».

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Казахстан песков одкб
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