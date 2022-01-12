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Сенатор Джабаров назвал требования Госдепа США к России «политическим хамством»

Армия
Сенатор Джабаров назвал требования Госдепа США к России «политическим хамством»
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 12 января. США потребовали от России объяснений по поводу проведения военных учений на ее собственной территории. В Совете Федерации запрос Госдепа расценили как хамский.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил о встревоженности Вашингтона из-за обострения ситуации на Украине, настоял на необходимости возвращения российских военных в казармы и прекращения учений рядом с соседней страной.

В беседе с «Известиями» первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров назвал требования США «политическим хамством».

«Какое ваше дело, что мы где проводим? Мы же не вмешиваемся ни в то, что проходит в штате Алабама, ни в то, что проходит в штате Невада и еще где-то. Это ваше внутреннее дело. Что вы лезете к нам?» — добавил сенатор.

Предыдущая встреча российских и американских делегатов состоялась в Женеве. По словам представителей МИД РФ, «диалог был сложный». Совфед тем временем не питает особого оптимизма по поводу следующего тура переговорного процесса с США. Сенатор Константин Косачев считает, что НАТО под руководством Вашингтона намерена продолжать и дальше расширение на восток, однако есть «красные линии», которые Альянс не готов переступать, сообщает «Царьград».

В среду в Брюсселе стартовало заседание с участием делегации от российского внешнеполитического ведомства под руководством замглавы МИД Александра Грушко.

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