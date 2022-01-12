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Турецкая полиция начала спецоперацию по поимке террористов в городе Мерсин

Весь мир
Турецкая полиция начала спецоперацию по поимке террористов в городе Мерсин
turkeyforfriends.com

Анкара, 12 января. Турецкие силы безопасности начали масштабную операцию по задержанию разыскиваемых террористов из группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) в городе Мерсин, расположенном на юго-востоке страны.

В спецоперации «Коготь-2» по поимке 20 преступников принимают участие 300 полицейских. Правоохранители провели одновременные рейды сразу по 19 адресам. Улицы были оперативно перекрыты, а у выходов из зданий поставили охрану.

В настоящее время операция еще продолжается. Полиция уже отчитывается о первых задержаниях и изъятии цифровых материалов террористов.

Турция объявила «Исламское государство» запрещенной террористической группировкой еще в 2013 году. С тех пор в разных частях страны происходили нападения радикальных исламистов, жертвами которых в общей сложности стали более трех сотен человек. На данный момент известно о не менее десяти случаях самоподрыва смертников, семи организованных терактах и четырех вооруженных нападениях на граждан.

Ответом на это становятся регулярные антитеррористические рейды внутри страны и за рубежом. Так, в мае 2021 года Анкара сообщила об аресте высокопоставленного офицера террористов, считавшегося правой рукой бывшего лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Впрочем, борьбу с радикальными исламистами Анкара использует и в геополитических целях по расширению своего влияния. Так, например, турецкие силы под лозунгами антитеррористической деятельности и защиты страны от действий «Исламского государства» и запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» (РПК), атакуют курдов в Сирии и Ираке. Именно этим турецкое руководство также обосновывает вторжение своей армии на суверенную территорию других государств.

В рамках этой же политики идет подавление курдской общины и внутри страны. Президент Реджеп Тайип Эрдоган нередко использует тему «связей с террористами» для устранения политических партий и общественных движений, состоящих из представителей данного нацменьшинства.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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