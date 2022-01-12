Российские инструкторы помогли армии ЦАР стабилизировать обстановку в стране

Банги, 12 января. Консультативная помощь российских инструкторов помогла минобороны ЦАР усилить национальную армию и заложить основы стабильности в стране. Об этом сообщило издание Nos Medias.

«Сегодня вооруженные силы Центральноафриканской Республики (FACA) находятся в процессе постоянного развития. Получив отличную боевую подготовку у союзников из России и закалившись в боях с боевиками различных группировок, бойцы стали стержнем, который скрепляет государство и обеспечивает безопасность населения. Благодаря усилиям солдат и офицеров, практически вся территория региона контролируется правительством, крупные банды радикалов потерпели сокрушительное поражение и все чаще отказываются от дальнейшего противостояния, возвращаясь к мирной жизни», — пишут журналисты.

По данным СМИ, за последние пару месяцев более 200 боевиков из ныне расформированной группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) воспользовались предложением президента страны Фостен-Арканжа Туадера и добровольно сложили оружие.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«В настоящее время они работают на благо республики, призывают оставшихся радикалов прекратить сопротивление и доставить преступника Али Дарассу властям. Кроме того, согласно программе развития, армия укрепляет внешний периметр государства, готовясь к вероятному вторжению со стороны Чада. Наши бойцы устанавливают пограничные посты и следят за безопасностью дальних рубежей. Конечно, служба по-своему трудна и полна испытаний, ведь военнослужащие рискуют жизнью во имя мира. Однако для многих патриотов, служба в FACA является почетной обязанностью и призванием», — заключили представители СМИ.

Ранее сообщалось, что консультативная поддержка российских инструкторов, которых иностранные СМИ называют сотрудниками «ЧВК Вагнера», помогла армии ЦАР спасти страну.