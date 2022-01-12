В Кремле опровергли связи между учениями ВС РФ и консультациями с НАТО

Москва, 12 января. Связи между маневрами Вооруженных сил России и консультациями с Североатлантическим альянсом нет, подобные учения являются стандартной практикой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, проведение оперативно-тактических маневров в Западном военном округе не имеет никакого отношения к переговорам в Женеве и Брюсселе. Подобные тренировки постоянно проводятся на территории РФ.

«Нет, никакой связи нет. Мы говорим все-таки о наших подразделениях и наших военных округах на территории нашей страны, военное строительство и военные учения продолжались, продолжаются и будут продолжаться, это обычная практика любых вооруженных сил», — подчеркнул представитель Кремля.

Российская делегация уже прибыла в Брюссель на заседание Совета Россия — НАТО. Стороны в ходе мероприятия обсудят вопросы по безопасности в Европе, сообщал «Царьград».

Ранее политолог Евгений Сатановский предположил, что Североатлантический альянс серьезно пожалеет в случае отказа от предложений РФ.