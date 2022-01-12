«Волшебница на все времена»: режиссер Карас поздравила с днем рождения актрису Литвинову

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист, телеведущая, заслуженная артистка РФ Рената Литвинова сегодня, 12 января, празднует свой 55-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинницу поздравила режиссер Оксана Карас.

Собеседница издания рассказала подробности о ленте «Как большие», на съемках которой она работала вместе с артисткой.

«Это был необычный проект. Каждый год для благотворительного аукциона Action, который проводит Светлана Бондарчук, режиссеры и актеры бесплатно делают короткометражные фильмы, которые потом продаются, как лоты. Собранные деньги идут в фонды помощи детям. Рената сразу откликнулась. Большое счастье, что она согласилась участвовать. У нее был прекрасный тандем с Федором Бондарчуком», — сообщила режиссер.

Оксана Карас также назвала самые яркие, на ее взгляд, отличительные черты Ренаты Литвиновой.

«Рената — целая Вселенная! Воплощение женственности. Она — режиссер, автор с большой буквы. Ну, и, конечно же, она актриса с очень яркой индивидуальностью. Всегда умеет быть и красивой, и смешной одновременно. Она потрясающая комедийная актриса. Даже в небольших ролях она умеет создать вторые, третьи, четвертые измерения», — пояснила собеседница ФАН.

Агентство городских новостей Москва /

В завершение она поделилась своими сердечными поздравлениями в адрес именинницы.

«Желаю ей оставаться такой же вечно молодой, вдохновлять нас всех, быть ориентиром в том, как можно красиво проживать жизнь — созидательно, содержательно. Она — волшебница на все времена. Она одна такая», — подытожила собеседница ФАН.

Ранее поэт Борис Гребенщиков через ФАН поздравил с днем рождения музыканта Константина Кинчева. По словам лидера группы «Аквариум», он очень хорошо относится к певцу.

Федеральное агентство новостей /