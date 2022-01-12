Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 января 15:16
15:15
Общество
Житель Ямала выжил после четырех дней скитаний в лесу при 40-градусном морозе
15:15
Общество
Почти 400 петербуржцев попали в больницу с COVID-19 за сутки
15:14
Политика
Авторы Der Spiegel призвали Германию отказаться от российского газа на фоне холодной зимы
15:13
Происшествия
На машине мордовского пенсионера взорвалась самодельная бомба
15:13
Общество
Госуслуга для супругов-юбиляров появилась в Подмосковье
15:11
Происшествия
Вход в детсад на Шуваловском оказался заблокирован из-за «мастера» парковки
15:10
Происшествия
Труп актера Алексея Гериловича пролежал четыре дня в московской квартире
15:07
Общество
Эфир: Почему новый омикрон-штамм COVID-19 называют «живой вакциной»
15:05
Происшествия
Машина с телами двух мужчин обнаружена под землей в Якутии
15:05
Весь мир
Евросоюз исключил Ирак из списка стран с высоким риском отмывания денег
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Песков сообщил, что администрация Путина не занимается организацией встречи с Канье Уэстом

  /   Обновлено: 12 января 2022 13:37
Общество
Песков сообщил, что администрация Путина не занимается организацией встречи с Канье Уэстом
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 12 января. Администрация президента России Владимира Путина не занимается организацией его встречи с рэпером Канье Уэстом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее партнер музыканта, сменившего имя на Йе, сообщил, что Уэст хочет приехать в Россию. По словам источника, в планах рэпера дать концерт с евангельским проектом Sunday Service и пригласить Путина на свое выступление. Журналисты попросили Пескова прокомментировать эту новость.

«Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Сотрудники СМИ также уточнили у представителя Кремля, знаком ли Путин с творчеством Йе. Со слов Пескова, президент знает о деятельности рэпера не настолько глубоко, чтобы давать оценки.

Если верить партнеру Уэста, музыкант хочет приехать в Россию в конце 2022 года. Кроме того, рэпер якобы работает над сделками с семьей бизнесменов Агаларовых.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Песков сообщил, что администрация Путина не занимается организацией встречи с Канье Уэстом
путин песков уэст
Комментировать