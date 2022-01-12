Песков сообщил, что администрация Путина не занимается организацией встречи с Канье Уэстом

Москва, 12 января. Администрация президента России Владимира Путина не занимается организацией его встречи с рэпером Канье Уэстом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее партнер музыканта, сменившего имя на Йе, сообщил, что Уэст хочет приехать в Россию. По словам источника, в планах рэпера дать концерт с евангельским проектом Sunday Service и пригласить Путина на свое выступление. Журналисты попросили Пескова прокомментировать эту новость.

«Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Сотрудники СМИ также уточнили у представителя Кремля, знаком ли Путин с творчеством Йе. Со слов Пескова, президент знает о деятельности рэпера не настолько глубоко, чтобы давать оценки.

Если верить партнеру Уэста, музыкант хочет приехать в Россию в конце 2022 года. Кроме того, рэпер якобы работает над сделками с семьей бизнесменов Агаларовых.