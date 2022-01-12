В Кремле отреагировали на возможное вступление Финляндии в НАТО

Москва, 12 января. Россия обеспокоена любым расширением НАТО, поскольку военно-политический блок являет инструментом конфронтации.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном вступлении Финляндии в состав Североатлантического альянса.

«Безусловно, любое расширение НАТО беспокоит Россию. НАТО — это не институт развития, НАТО — это инструмент конфронтации», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее стало известно, что глава минобороны Финляндии Антти Кайкконен прокомментировал перспективы вступления страны в Альянс. По его словам, требования Москвы по гарантиям безопасности не влияют на возможность выбора Хельсинки в отношении НАТО.