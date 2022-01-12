Новый смартфон Xiaomi получил кодовое название «Катюша»

Москва, 12 января. Китайская компания Xiaomi выпустит игровые смартфоны серии Black Shark под кодовыми названиями «Катюша» и «Патриот». Об этом сообщил китайский инсайдер Digital Chat Station в аккаунте Weibo.

Согласно словам источника, в базе есть две модификации нового гаджета. Они получили кодовые названия «Катюша» и «Патриот». Скорее всего, на рынке у моделей будет название Black Shark 5.

Инсайдер сообщил, что у флагмана будет процессор последней версии от Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 1. Смартфоны также оснащены аккумулятором емкостью 4600 мАч и ОС, основанным на Android 12, пишет Газета.Ru.

В конце прошлого года Xiaomi представила новые флагманские устройства в Китае. Речь идет о Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro.