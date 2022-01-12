Revue Centrafricaine: оружейное эмбарго ООН мешает укреплению армии ЦАР

Банги, 12 января. Введенные Советом безопасности Организации Объединенных Наций ограничения на поставки современного вооружения мешают укреплению армии ЦАР, пишут журналисты Revue Centrafricaine.

«За последний год национальные силы обороны и безопасности Центральноафриканской Республики (FACA) добились значительного прогресса в восстановлении безопасности. Практически вся территория страны контролируется правительством, бывшие члены бандформирований сдаются властям и возвращаются к мирной жизни», — говорится в статье.

Видимых успехов Минобороны ЦАР смогли добиться только при консультативной поддержке российских инструкторов, занимающихся обучением рядового и командного состава армии. Тем не менее в отдаленных областях региона продолжает действовать конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

«Боевики нападают на мирных жителей, устраивают засады на военные конвои, а также вынашивают планы по вторжению в страну на пару с наемниками из Чада. Для того, чтобы противостоять опасности и быть готовыми к вероятному противостоянию, национальным силам обороны и безопасности необходимо современное вооружение.

Однако эмбарго ООН все еще продолжает действовать, мешая укреплению армии. Формально миротворцы выступают за стабильность, но на деле через санкционные ограничения препятствуют восстановлению страны. Президент Фостен-Арканж Туадера не раз заявлял о необходимости отмены санкций», — заключили аналитики Revue Centrafricaine.