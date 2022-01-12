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Revue Centrafricaine: оружейное эмбарго ООН мешает укреплению армии ЦАР

Весь мир
Revue Centrafricaine: оружейное эмбарго ООН мешает укреплению армии ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 12 января. Введенные Советом безопасности Организации Объединенных Наций ограничения на поставки современного вооружения мешают укреплению армии ЦАР, пишут журналисты Revue Centrafricaine.

«За последний год национальные силы обороны и безопасности Центральноафриканской Республики (FACA) добились значительного прогресса в восстановлении безопасности. Практически вся территория страны контролируется правительством, бывшие члены бандформирований сдаются властям и возвращаются к мирной жизни», — говорится в статье.

Видимых успехов Минобороны ЦАР смогли добиться только при консультативной поддержке российских инструкторов, занимающихся обучением рядового и командного состава армии. Тем не менее в отдаленных областях региона продолжает действовать конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Revue Centrafricaine: оружейное эмбарго ООН мешает укреплению армии ЦАР
wikipedia.org / Neptuul / CC BY-SA 3.0

«Боевики нападают на мирных жителей, устраивают засады на военные конвои, а также вынашивают планы по вторжению в страну на пару с наемниками из Чада. Для того, чтобы противостоять опасности и быть готовыми к вероятному противостоянию, национальным силам обороны и безопасности необходимо современное вооружение.

Однако эмбарго ООН все еще продолжает действовать, мешая укреплению армии. Формально миротворцы выступают за стабильность, но на деле через санкционные ограничения препятствуют восстановлению страны. Президент Фостен-Арканж Туадера не раз заявлял о необходимости отмены санкций», — заключили аналитики Revue Centrafricaine.

Ранее глава Национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи выступил против продолжения работы «голубых касок» в регионе.

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