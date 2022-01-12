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МИД Ливии призывает Еврокомиссию отменить запрет на авиасообщение со странами ЕС
Весь мир
МИД Ливии призывает Еврокомиссию отменить запрет на авиасообщение со странами ЕС
facebook.com  /  @MinistryofForeignAffairs.Libya

Триполи, 12 января. Министерство иностранных дел Ливии стремится отменить запрет Европы на полеты самолетов национальной авиакомпании в страны ЕС. Об этом сообщается на официальном сайте ведомстве.

Заместитель главы МИД Омар Кети встретился с руководителем управления гражданской авиации Мустафой Аммаром в Триполи. Они обсудили возможность ускорения процедур по отмене европейских ограничений, включая техническую поддержку.

«Мы ведем переговоры с международными авиакомпаниями для возобновления полетов в ливийские аэропорты, в дополнение к запуску программ подготовки персонала», — говорится в сообщении ведомства.

Кети и Аммар договорились о проведении визитов в Грецию и ряд европейских стран для информирования авиационных должностных лиц о мерах, принятых в рамках обеспечения безопасности и надлежащей материально-технической обстановки в ливийских аэропортах для приема международных рейсов. Они планируют призвать представителей ЕС возобновить взаимные авиаперевозки.

Еврокомиссия в начале декабря 2021 года продлила запрет на авиасообщение между Ливией и странами ЕС. Ограничения введены на неопределенный срок.

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