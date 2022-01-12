Песков: переговоры по гарантиям безопасности обрамляются агрессивными заявлениями США

Москва, 12 января. Российская сторона в последние дни замечает, что переговоры по гарантиям безопасности с западными представителями обрамляются агрессивными заявлениями США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Москва понимает, зачем официальный Вашингтон это делает.

«Мы в последние сутки, последние дни видим такое обрамление идущих переговоров [по гарантиям безопасности] такими живыми, агрессивными заявлениями официального Вашингтона, это, конечно, вызывает у нас интерес. Хотя мы и понимаем, зачем это делается», — отметил Песков.

Пресс-секретарь ранее заявил о важности достижения результата на переговорах России и США в Женеве.