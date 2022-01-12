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Глава Суверенного совета Судана заявил о стремлении назначить премьер-министра

Весь мир
Глава Суверенного совета Судана заявил о стремлении назначить премьер-министра
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Хартум, 12 января. Председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан подтвердил, что временное правительство стремится завершить создание институтов переходного периода и назначить гражданского премьер-министра. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Заявление прозвучало накануне в ходе встречи с посланником президента Южного Судана Костелло Гарангом Рингом. Стороны обсудили общую ситуацию в восточноафриканской республике, а также затронули важность открытия переходов между двумя странами.

Южносуданский дипломат подчеркнул, что Хартум способен преодолеть текущие проблемы и вызовы. Он отметил богатый опыт ведения диалога соседнего государства и его роль в разрешении межплеменных споров и кризисов.

Ранее Абдель Фаттах аль-Бурхан подтвердил важность формирования независимого правительства. По его словам, на будущий кабмин должны возлагаться конкретные задачи, а его компетенции — согласовываться гражданами.

Позже политик заявил о необходимости продолжения диалога между всеми сторонами. Консультации направлены на достижение консенсуса для управления переходным периодом и демократических преобразований, которые приведут к всеобщим выборам 2023 года.

В понедельник, 3 января, Суверенный совет принял отставку премьер-министра Абдаллы Хамдока. Президент ФЗНЦ Максим Шугалей раскритиковал действия бывшего руководителя исполнительной власти, который способствовал разворовыванию активов и ресурсов Судана западными государствами и привел восточноафриканскую страну к глубокому социально-экономическому кризису.

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