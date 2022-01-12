Форвард сборной России Смолов вернулся в московское «Динамо»

Москва, 12 января. Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов во второй раз в карьере перешел в столичное «Динамо».

Пресс-служба столичного «Локомотива» сообщила на официальном сайте, что 31-летний форвард Федор Смолов стал игроком «Динамо». Представители «железнодорожников» не стали разглашать детали сделки. В составе «Локомотива» нападающий дважды выигрывал Кубок России и становился обладателем Суперкубка страны. В нынешнем сезоне форвард провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил семь мячей

Федор Смолов уже выступал за «Динамо». Нападающий играл за столичный клуб с 2007 по 2015 год. C «Динамо» Смолов становился бронзовым призером чемпионата России.

Ранее самарские «Крылья Советов» объявили об уходе нападающего Ивана Сергеева. Воспитанник череповецкого футбола подписал контракт с петербургским «Зенитом».