ЦСКА продлит контракт с 35-летним Акинфеевым

Москва, 12 января. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев продлит контракт с «армейским» клубом, срок действия которого истекает в конце нынешнего сезона.

Журналист Нобель Арустамян сообщил в своем Telegram-канале, что ЦСКА достиг договоренности о продлении контракта с голкипером Игорем Акинфеевым. Вратарь, являющийся воспитанником красно-синих, выступает за основной состав «армейцев» с 2003 года.

«Пусть болельщики не волнуются. С руководством клуба уже все проговорили, в ближайшее время вопрос с контрактом будет закрыт», — приводит слова Акинфеева Арустамян.

Акинфеев является самым преданным футболистом среди топ-10 лиг Европы. В составе ЦСКА голкипер становился обладателем Кубка УЕФА и шесть раз выигрывал чемпионат России по футболу. В ноябре и декабре прошлого года Акинфеев был признан болельщиками красно-синих лучшим игроком месяца.