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Бывший муж Марины Голуб считает себя отцом сына вдовы Караченцова

  /   Обновлено: 12 января 2022 13:13
Шоу-бизнес
Бывший муж Марины Голуб считает себя отцом сына вдовы Караченцова
Global Look Press  /  Наталья Шаханова/Global Look Press

Москва, 12 января. Экс-супруг трагически погибшей актрисы Марины Голуб, актер Вадим Долгачев утверждает, что был любовником вдовы выдающегося российского артиста Николая Караченцова Людмилы Поргиной. Об этом он заявил в студии программы «На самом деле».

По словам второго мужа Голуб, он состоял в отношения с Поргиной, когда она уже была в браке с Караченцовым. Более того, актер считает, что родившийся в 1978 году Андрей Караченцов не сын покойного мужа артистки, а его наследник.

«С Людочкой у меня были взаимоотношения в апреле–мае 1977 года. Я уверен, что Андрей мой сын, и хочу провести экспертизу ДНК», — заявил Долгачев.

Бывший муж Марины Голуб считает себя отцом сына вдовы Караченцова
Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Как уверяет артист, при знакомстве Поргина не сказала ему, что состоит в браке. По словам актера, он узнал о семейном положении артистки совершенно случайно.

Чтобы всем доказать правдивость своих слов, Долгачев вызвал Поргину на полиграф. Актер пояснил, что долгие годы хранил молчание из-за уважения к Николаю Караченцову и трагически погибшей в ДТП Марине Голуб.

Если верить публичным заявлениям, знаменитый артист тоже не хранил верность Поргиной. Например, недавно балерина Елена Дмитриева рассказала о тайном романе с Караченцовым. По ее словам, актер более 20 лет скрывал от супруги эти отношения. Как утверждает балерина, они с артистом несколько раз сходились и расходились, но она так и не смогла его забыть.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бывший муж Марины Голуб считает себя отцом сына вдовы Караченцова
караченцов поргина голуб долгачев
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