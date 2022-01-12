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Тетя с племянницей изрисовали стену монастыря сатанинскими символами в Амурской области

Общество
Тетя с племянницей изрисовали стену монастыря сатанинскими символами в Амурской области
pixabay.com

Благовещенск, 12 января. Школьница вместе со старшей родственницей разрисовали стену монастыря сатанинскими рисунками в Амурской области, хулиганки задержаны полицией.

На акт вандализма 15-летнего подростка подбила ее тетя 29 лет, дамы вооружились баллончиками с красной и черной краской и нанесли на стены Среднебельского Богородичного монастыря сатанинские символы. Хулиганки посчитали, что получилось очень смешно, хоть и некрасиво.

Прокуратура возбудила против вандалов дело по статье «Вандализм, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Монахиням тоже было не до улыбок, им пришлось закрашивать рисунки.

В Крыму вандалы испортили новогодние украшения, несколько фактов попали на камеру прохожих. Пользователи Сети возмутились неблагодарностью граждан и выразили недоумение, зачем они это делают. Некоторые предложили выкладывать фото хулиганов, чтобы горд знал в лицо этих «героев».

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вандализм сатанизм монастырь
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