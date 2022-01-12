Публицист Носиков: «Берут ли афроамериканцев в ку-клукс-клан»

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Украинские и проукраинские политические аналитики торжественно объявили об оглушительной победе США в переговорах с Россией.

Пара цитат для затравки.

Александр Кушнарь, главный редактор новостного сайта Newsader, опубликовал видео на сайте YouTube под названием «США не уступили. Рябков провалил переговоры». Видеоролик сопроводил описательным текстом и продублировал на своей странице в Facebook:

«Первый официальный удар по «гарантиям» Путина. Рябков фактически вынужден был признать полный провал переговоров, на которых настаивал Путин».

Украинский политолог Сергей Запорожский отметился в социальной сети Facebook комментарием:

«Ну вот и настало время громкого хохота над понтогонами. «России и США на переговорах в Женеве не удалось достичь прогресса по вопросу, который Москва считает ключевым для национальной безопасности, — о нерасширении НАТО», — заявил Рябков. А теперь внимание — персонаж, еще вчера бодро рекомендовавший американцам собирать манатки, начинает отползать: «Но абсолютно не правы те, кто утверждает, что Россия пошла по пути выдвижения неких ультиматумов. Москва не угрожает последствиями в случае, если ее требования не будут выполнены». Боевые клоуны реально поверили в то, что Запад обосрется от их пустого блефа».

Врут, как обычно, поди? Да нет, все — правда.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, та, что возглавляет делегацию США по итогам переговоров, заявила следующее:

«Мы никому не позволим прекратить политику открытых дверей в НАТО, которая всегда была центральной для Альянса».

Global Look Press / Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos

Кроме этого, Шерман в очередной раз пригрозила России санкциями «экзистенциального характера», если Россия «вторгнется» на Украину.

Ну все, ценности победили. И знаете, это очень хорошо.

У лжеца и лицемера всегда есть одно слабое место — он вынужден выпячивать якобы исповедуемые ценности примерно с тем же чувством меры и пропорций, с которым девицы с пониженной социальной ответственностью накачивают губы и грудь силиконом.

Этот груз — цена, которую приходится платить за неестественность. Всегда может наступить момент, когда накачанная сверх всякой меры грудь или нравственность — Ценности и Идеалы — могут перевесить задницу или реальные интересы и цели, и их несчастный носитель потеряет над собой и своей траекторией контроль. И в итоге может оказаться совсем не там, где хотел бы.

А всего-то надо было — меньше вранья, меньше силикона и меньше пафоса.

Лицемер — это тот же хвастун. Только хвастает он не силой и не умом, а нравственностью.

А что делать с хвастунами, мы знаем с детства. Спасибо советскому кинематографу.

Нужно просто немного подпеть. А еще лучше — пусть он подпевает себе сам.

Если некто утверждает, что для него важнее всего принципы открытости НАТО для новых членов, то это — наипринципиальнейший принцип, что безопасность Украины и перспективы ее членства в НАТО — зеница очей его, а все остальное — инфраструктура, ударные системы, ядерное оружие, аэродромы, станции слежения — это все так, чисто материальное, бренное; на всякий случай надо от него требовать именно отказа от принципа отрытых дверей и от Украины.

И так до тех пор, пока трижды и трижды по три раза не возопит он о том, что нет для него ничего важнее и дороже, чем принципы открытых дверей, нет ничего важнее Украины, что все он отдаст за это, всем пожертвует.

И вот в этот момент сказать:

«Вы убедили меня в своей искренности. Вы поразили меня до глубины души своей приверженностью принципам. Сердце мое сокрушено вашей непоколебимой верой в Идеалы и Ценности. Сосцы твои — два козленка, двойни серны. И нет в них ни капли силикону. Забирай Украину. Соблюдай принцип открытых дверей. И в знак моей любви, моего восторга и упоения прошу вас принять меня в ваши «открытые двери». Они ж открытые для всех, не так ли? И заодно убрать всю военную инфраструктуру и войска от моих границ, ибо какая может быть подозрительность меж союзниками?»

Очень кстати как раз наш конгресс малохольной интеллигенции выступил со своим важным мнением.

Принимают ли афроамериканцев в ку-клукс-клан?

Ну, как сказать... Здесь имеется глубокое сущностное противоречие между субъектами. Поэтому афроамериканец может быть принят в ку-клукс-клан только в трех случаях:

Это не афроамериканец. Это не ку-клукс-клан. И то и другое.

То есть, войдя в НАТО, Россия либо перестанет быть Россией, либо изменит НАТО.

Россия меняться не намерена.

В общем, США, НАТО и Западу в целом придется либо перестать быть собой, либо изменить (сделать вид) свое мнение о России (дать новое определение афроамериканцам), либо начать объяснять, почему принцип открытых дверей и приема всех не распространяется именно на Россию.

Ирония еще и в том, что Украина в НАТО на самом деле ни НАТО, ни США не нужна. Вот еще! Мало ли чего они там отмочат, а все должны будут расхлебывать. А нужно как раз выстраивать на Украине свою военную инфраструктуру, не принимая ее никуда и не неся за нее никакой ответственности.

И тут тебе предлагают все наоборот.

Людей, которых ты сам убедил носить кастрюли на голове, взять на бюджет, людей, против которых ты все это затеял и которых демонизировал, признать союзниками, а вместо наращивания военных сил у их границ — потерять те, что уже созданы.

Я, честно говоря, даже и не знаю, какую позу придется принять американской дипломатии, чтобы выкрутиться.

И на какие уступки ей придется пойти, чтобы Россия позволила ей сохранить лицо.