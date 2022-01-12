Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 января 15:15
15:13
Происшествия
На машине мордовского пенсионера взорвалась самодельная бомба
15:13
Общество
Госуслуга для супругов-юбиляров появилась в Подмосковье
15:11
Происшествия
Вход в детсад на Шуваловском оказался заблокирован из-за «мастера» парковки
15:10
Происшествия
Труп актера Алексея Гериловича пролежал четыре дня в московской квартире
15:07
Общество
Эфир: Почему новый омикрон-штамм COVID-19 называют «живой вакциной»
15:05
Происшествия
Машина с телами двух мужчин обнаружена под землей в Якутии
15:05
Весь мир
Евросоюз исключил Ирак из списка стран с высоким риском отмывания денег
15:05
Происшествия
Два человека скончались от отравления угарным газом в Оренбуржье
15:00
Общество
Экс-депутат Бочков назвал ситуацию с уборкой снега в Петербурге худшей за десятилетия
14:59
Происшествия
Прокурор Забатурин рекомендовал россиянам задавать телефонным аферистам неудобные вопросы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Публицист Носиков: «Берут ли афроамериканцев в ку-клукс-клан»

Политика
Публицист Носиков: «Берут ли афроамериканцев в ку-клукс-клан»
Федеральное агентство новостей  / 

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Украинские и проукраинские политические аналитики торжественно объявили об оглушительной победе США в переговорах с Россией.

Пара цитат для затравки.

Александр Кушнарь, главный редактор новостного сайта Newsader, опубликовал видео на сайте YouTube под названием «США не уступили. Рябков провалил переговоры». Видеоролик сопроводил описательным текстом и продублировал на своей странице в Facebook:

«Первый официальный удар по «гарантиям» Путина. Рябков фактически вынужден был признать полный провал переговоров, на которых настаивал Путин».

Украинский политолог Сергей Запорожский отметился в социальной сети Facebook комментарием:

«Ну вот и настало время громкого хохота над понтогонами. «России и США на переговорах в Женеве не удалось достичь прогресса по вопросу, который Москва считает ключевым для национальной безопасности, — о нерасширении НАТО», — заявил Рябков. А теперь внимание — персонаж, еще вчера бодро рекомендовавший американцам собирать манатки, начинает отползать: «Но абсолютно не правы те, кто утверждает, что Россия пошла по пути выдвижения неких ультиматумов. Москва не угрожает последствиями в случае, если ее требования не будут выполнены». Боевые клоуны реально поверили в то, что Запад обосрется от их пустого блефа».

Врут, как обычно, поди? Да нет, все — правда.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, та, что возглавляет делегацию США по итогам переговоров, заявила следующее:

«Мы никому не позволим прекратить политику открытых дверей в НАТО, которая всегда была центральной для Альянса».

Публицист Носиков: «Берут ли афроамериканцев в ку-клукс-клан»
Global Look Press / Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos

Кроме этого, Шерман в очередной раз пригрозила России санкциями «экзистенциального характера», если Россия «вторгнется» на Украину.

Ну все, ценности победили. И знаете, это очень хорошо.

У лжеца и лицемера всегда есть одно слабое место — он вынужден выпячивать якобы исповедуемые ценности примерно с тем же чувством меры и пропорций, с которым девицы с пониженной социальной ответственностью накачивают губы и грудь силиконом.

Этот груз — цена, которую приходится платить за неестественность. Всегда может наступить момент, когда накачанная сверх всякой меры грудь или нравственность — Ценности и Идеалы — могут перевесить задницу или реальные интересы и цели, и их несчастный носитель потеряет над собой и своей траекторией контроль. И в итоге может оказаться совсем не там, где хотел бы.

А всего-то надо было — меньше вранья, меньше силикона и меньше пафоса.

Лицемер — это тот же хвастун. Только хвастает он не силой и не умом, а нравственностью.

А что делать с хвастунами, мы знаем с детства. Спасибо советскому кинематографу.

Нужно просто немного подпеть. А еще лучше — пусть он подпевает себе сам.

Если некто утверждает, что для него важнее всего принципы открытости НАТО для новых членов, то это — наипринципиальнейший принцип, что безопасность Украины и перспективы ее членства в НАТО — зеница очей его, а все остальное — инфраструктура, ударные системы, ядерное оружие, аэродромы, станции слежения — это все так, чисто материальное, бренное; на всякий случай надо от него требовать именно отказа от принципа отрытых дверей и от Украины.

И так до тех пор, пока трижды и трижды по три раза не возопит он о том, что нет для него ничего важнее и дороже, чем принципы открытых дверей, нет ничего важнее Украины, что все он отдаст за это, всем пожертвует.

И вот в этот момент сказать:

«Вы убедили меня в своей искренности. Вы поразили меня до глубины души своей приверженностью принципам. Сердце мое сокрушено вашей непоколебимой верой в Идеалы и Ценности. Сосцы твои — два козленка, двойни серны. И нет в них ни капли силикону. Забирай Украину. Соблюдай принцип открытых дверей. И в знак моей любви, моего восторга и упоения прошу вас принять меня в ваши «открытые двери». Они ж открытые для всех, не так ли? И заодно убрать всю военную инфраструктуру и войска от моих границ, ибо какая может быть подозрительность меж союзниками?»

Очень кстати как раз наш конгресс малохольной интеллигенции выступил со своим важным мнением.

Принимают ли афроамериканцев в ку-клукс-клан?

Ну, как сказать... Здесь имеется глубокое сущностное противоречие между субъектами. Поэтому афроамериканец может быть принят в ку-клукс-клан только в трех случаях:

  1. Это не афроамериканец.
  2. Это не ку-клукс-клан.
  3. И то и другое.

То есть, войдя в НАТО, Россия либо перестанет быть Россией, либо изменит НАТО.

Россия меняться не намерена.

В общем, США, НАТО и Западу в целом придется либо перестать быть собой, либо изменить (сделать вид) свое мнение о России (дать новое определение афроамериканцам), либо начать объяснять, почему принцип открытых дверей и приема всех не распространяется именно на Россию.

Ирония еще и в том, что Украина в НАТО на самом деле ни НАТО, ни США не нужна. Вот еще! Мало ли чего они там отмочат, а все должны будут расхлебывать. А нужно как раз выстраивать на Украине свою военную инфраструктуру, не принимая ее никуда и не неся за нее никакой ответственности.

И тут тебе предлагают все наоборот.

Людей, которых ты сам убедил носить кастрюли на голове, взять на бюджет, людей, против которых ты все это затеял и которых демонизировал, признать союзниками, а вместо наращивания военных сил у их границ — потерять те, что уже созданы.

Я, честно говоря, даже и не знаю, какую позу придется принять американской дипломатии, чтобы выкрутиться.

И на какие уступки ей придется пойти, чтобы Россия позволила ей сохранить лицо.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Публицист Носиков: «Берут ли афроамериканцев в ку-клукс-клан»
россия сша украина нато
Комментировать