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В Челябинске займутся разработкой сети метротрамвая
Общество
В Челябинске займутся разработкой сети метротрамвая
vk.com  /  Метрострой. История петербургского метро

Челябинск, 12 января. Глава администрации Челябинска Наталья Котова распорядилась начать подготовительные работы по запуску в городе метро, интегрированного в трамвайную сеть.

По данным, опубликованным на сайте городской администрации, Котова заявила о начале подготовки пакета документов по планировке метрополитена, который охватит сразу шесть районов Челябинска. Поставлена задача оперативно утвердить техническое задание на выполнение соответствующих инженерных изысканий, сообщает «ЧелябинскСегодня».

Именно формат метротрамвая признан наиболее удачным для завершения долгостроя, к тому же он позволит попутно развить сеть общественного транспорта. Ввод в эксплуатацию метротрамвайной сети намечен на 2025 год.

Ранее ФАН сообщал о внесении в проект нового генерального плана Самары еще двух новых линий метрополитена. Данные градостроительные и транспортные инициативы планируется в скором времени вынести на общественное обсуждение.

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