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Добыча твердых полезных ископаемых в Казахстане будет обложена новым налогом

  /   Обновлено: 12 января 2022 13:15
Экономика
Добыча твердых полезных ископаемых в Казахстане будет обложена новым налогом
ФБА «Экономика сегодня»

Нур-Султан, 12 января. Дополнительный налог на добычу твердых полезных ископаемых появился в Казахстане, сообщил министр экономики Алибек Куантыров.

Казахстан является одним из крупнейших в мире производителей урана, а также меди, цинка и железной руды. Решение об ужесточении налоговой политики было принято после поручения президента республики Касыма–Жомарта Токаева о сборе дополнительных средств в бюджет.

«Предлагается установление механизма расчета дополнительного размера налога на добычу полезных ископаемых по всем твердым полезным ископаемым с привязкой к конъюнктуре цен. Во-вторых, изъятие части маржи у цепочки производителей и поставщиков нефтепродуктов»,— цитирует Куантырова «Коммерсантъ».

Массовые протесты начались в Казахстане после Нового года из-за повышения стоимости сжиженного газа. По стране прошлись беспорядки, погромы, нападения на силовиков. Властям пришлось ввести чрезвычайное положение.

После стабилизации ситуации в Алма-Ате Нацбанк Казахстана заявил о возобновлении торгов в валютной секции местной биржевой платформы, которые не проводились несколько дней.

Казахстан — это один из лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС), как в экономическом плане, так и в политическом. На экспорт идут сырьевые товары, а импортируются, продукция химической промышленности и сельского хозяйства, цитирует «ФедералПресс» исполнительного директора департамента рынка капиталов компании «Универ Капитал» Артема Тузова.

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Казахстан налоги добыча ископаемых
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