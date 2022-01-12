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Политолог Марков: назначение Умарова министром информации Казахстана оскорбило Москву

  /   Обновлено: 12 января 2022 13:04
Политика
Политолог Марков: назначение Умарова министром информации Казахстана оскорбило Москву
Федеральное агентство новостей  /  Вячеслав Дружинин

Москва, 12 января. Одно кадровое решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева после подавления беспорядков обернулось политической пощечиной лично российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом заявил авторитетный политолог Сергей Марков.

По мнению Маркова, назначение открытого радикального националиста и русофоба Аскара Умарова министром информации ставит крест на дружественных контактах Москвы и Нур-Султана. Если бы в Кремле знали о подобном назначении до введения в среднеазиатскую республику миротворческих сил ОДКБ, настроения в российском обществе относительно поддержки режима Токаева были бы совершенно другими, уверен эксперт.

«Думаю, что если бы в России знали, что Токаев назначит Аскара Умарова на ключевую идеологическую должность, то общественное мнение России было бы категорически против поддержки Токаева во время кризиса войсками армии России. Все шокированы и ждут объяснений. Это назначение в России рассматривается как открытая пощечина России и лично Владимиру Путину», — считает Сергей Марков.

Политолог Марков: назначение Умарова министром информации Казахстана оскорбило Москву
Prt Scr youtube.com / Baige News

Той же точки зрения придерживается и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. По словам чиновника, организация немедленно разорвет все контакты с ведомствами, так или иначе связанными с личностью Аскара Умарова. Россотрудничество продолжает придерживаться своих принципов и не намерено поддерживать связь с русофобами вне зависимости от их статуса и чина, отрезал Примаков.

«Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации», — высказался директор отечественного ведомства.

Всего одного кадрового решения Касым-Жомарта Токаева хватило, чтобы поставить под угрозу плодотворный диалог России и Казахстана. Лидер среднеазиатской республики утвердил новый состав кабмина 11 января после того, как прежнее правительство было распущено на фоне массовых беспорядков.

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Все новости / Политика / Политолог Марков: назначение Умарова министром информации Казахстана оскорбило Москву
Казахстан Сергей Марков Евгений Примаков россия национализм русофобия россотрудничество токаев правительство казахстана аскар умаров
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