Настя Ивлеева показала трогательный снимок с мамой и братом

Москва, 12 января. Популярный блогер Настя Ивлеева показала трогательное фото с мамой и братом, которое было сделано во время отдыха в Мексике. Кадр понравился поклонникам звезды, которые оставили сотни теплых слов в комментариях под постом.

Ведущая была в Мексике четыре года назад, когда ездила на съемки шоу «Орел и решка». В тот момент она даже не думала, что когда-то вернется в эту страну и покажет ее семье. Знаменитость взяла с собой в отпуск маму и брата. Они отправились в древний город индейцев майя Чичен-Ица.

«Четыре года назад я была тут с «Решкой» и никогда бы не подумала, что смогу пройтись в будущем по этим местам со своей семьей! Ура! это случилось! Теперь, мы вместе путешествуем! Знакомьтесь: мама Наташа и брат Толя. Эх, даже не верится», — подписала снимок 30-летняя Ивлеева.

Prt Scr instagram.com / @_agentgirl_

Поклонники оценили редкое фото звезды интернета с семьей. Снимок собрал более 600 тысяч лайков. Интернет-пользователи пришли в восторг от теплой семейной фотографии и отметили, что они выглядят очень счастливыми.

Разведенная Ивлеева отдыхает в Мексике не только с семьей, но и с 27-летним блогером Эльдаром Джараховым. Их вместе видели в ресторане и на пляже.