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Госуслуга для супругов-юбиляров появилась в Подмосковье
Общество
Госуслуга для супругов-юбиляров появилась в Подмосковье
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Москва, 12 января. Для тех, кто отмечает юбилей совместной жизни, в Московской области появилась новая услуга — возможность подать заявление на единовременную выплату в электронном виде. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Подать заявление в электронном виде могут семейные пары, прожившие вместе 50, 55, 60, 65, 70 и более лет. Также это смогут сделать представители супругов. Срок рассмотрения заявлений сократился с десяти до семи рабочих дней. Подать обращение можно в течение года после юбилея. И теперь для этого не нужно лично посещать МФЦ.

Ранее ФАН рассказывал об упрощении процедуры подачи заявлений на бесплатные протезы для жителей Подмосковья. Теперь это можно сделать онлайн — без посещения МФЦ.

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