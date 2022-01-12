Индекс Мосбиржи вырос на 1,44% по итогам торгов 11 января

Москва, 12 января. Торги 11 января на момент закрытия показали рост основных показателей российского фондового рынка. Индекс РТС вырос на 2,17% а индекс Мосбиржи — на 1,44%, сообщает «Лента.ру».

Благодаря росту сырьевых котировок Индекс Мосбиржи смог вернуть потери 10 января. Наибольший рост показали акции ЛСР, CIAN, компаний «Акрона» и «М.Видео» — им удалось укрепиться от 4,31 до 7,63%. Бумаги Fix Price, «Детского мира», «Петропавловска» и НМТП упали от 1,22 до 2,64%.

Итоги торгов также продемонстрировали укрепление рубля по отношению к иностранной валюте. На это повлияли рост стоимости нефти и динамика валют развивающихся стран. Курс доллара находился на уровне 74,90 рубля, курс евро — 84,82 рубля.

Ситуация в Казахстане и ожидание ужесточения кредитно-денежной политики США ранее негативно повлияли на рынок акций РФ, однако ситуация уже начала улучшаться.