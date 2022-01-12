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Мартовские фьючерсы нефти Brent подорожали на 3% в ходе торгов на ICE

Экономика
Мартовские фьючерсы нефти Brent подорожали на 3% в ходе торгов на ICE
ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 12 января. Стоимость «черного золота» стала расти на ведущих мировых биржах. Показатели приблизились к значениям, зафиксированным в ноябре 2021 года, пишет «Российская газета».

Стоимость фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в марте 2022 года выросла на 3%. Контракты торгуются на уровне в 83,3 доллара за баррель. Этот показатель стал самым высоким с 16 ноября прошлого года.

Котировки падали после ноября на фоне негативных новостей о распространении нового штамма коронавируса. В то время стало известно о появлении «Омикрона». Тогда снижение составило порядка 8%. Трейдеры приобретали фьючерсы по 75,5 доллара за баррель.

Восстановление началось еще 5 января — цена поднялась на 1,31% и достигла 81,05 доллара за баррель. Рыночные игроки также ожидали профицит из-за отказа ОПЕК+ отступать от плана по нефтедобыче.

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