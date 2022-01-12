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Госдеп США поприветствовал сообщение о завершении миссии миротворцев ОДКБ в Казахстане

Армия
Госдеп США поприветствовал сообщение о завершении миссии миротворцев ОДКБ в Казахстане
wikipedia.org  /  United States Department of State

Вашингтон, 12 января. Госдеп США остался доволен сообщением властей Казахстана о выводе миротворческих сил ОДКБ из республики. Об этом заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.

США призывают организацию оперативно вывести свои силы из страны, подчеркнул представитель Госдепа.

«Мы также приветствуем заявление президента Токаева о том, что коллективные миротворческие силы завершили свою миссию», — указал Прайс.

По словам американского чиновника, Вашингтон все также призывает страны ОДКБ к «уважению прав человека» и выполнению обещания оперативно покинуть республику, как это попросило правительство Казахстана.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что миссия ОДКБ в республике будет окончена 13 января, после чего миротворцы в течение десяти дней будут постепенно возвращаться в места постоянной дислокации.

В настоящий командование ОДКБ и минобороны Казахстана разрабатывают план по передаче охраняемых объектов казахским правоохранителям, сообщает «Царьград».

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Казахстан сша одкб
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