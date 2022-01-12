Глава Центрального банка Ливана получил запрет на выезд из страны

Бейрут, 12 января. Глава Центрального банка Ливана Рияд Саламе получил запрет на выезд из страны. К такому решению суд пришел на фоне подозрений его в коррупции.

«Его допрос назначен на четверг, на основании явных доказательств, которые у нас есть. Есть важная информация, которую мы должны проверить», — сказала судья Гада Аун, которая ведет расследование в отношении Саламе.

Ранее во вторник адвокаты из группы активистов «Народ требует реформы режима» подали юридический запрос о наложении запрета на поездки руководителя ЦБ. После серии допросов высокопоставленных сотрудников Центрального банка судья удовлетворила требования правозащитников.

Рияд Саламе подозревается в ряде финансовых преступлений, включая незаконное обогащение, отмывание денег, нецелевое расходование бюджетных средств, растрату.

A Lebanese prosecutor issues a travel ban against central bank chief Riad Salameh over a lawsuit accusing him of financial misconduct, a judicial source tells AFP.https://t.co/TQ79eLXZRZ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 12, 2022

В частности, адвокат Хайтам Эззо сообщил журналистам об имеющихся доказательствах того, что глава ЦБ по завышенной цене на средства подведомственной ему организации арендовал небольшое помещение на Елисейских полях в Париже и наживался на разнице между реальной стоимостью и указанной в документах. И это только одна из претензий.

Расследование продолжается

В отношении Саламе, который почти три десятка лет руководит Центральным банком Ливана, ведется сразу несколько расследований на родине и в нескольких европейских странах. Швейцария и Франция в прошлом году начали разбирательство по делу о предполагаемом отмывании денег с его участием.

For decades, Riad Salameh, Lebanon’s central bank chief, was lauded as a financial wizard who kept the economy running despite political turmoil.



Now, he's accused of enriching himself and his inner circle through years of corruption. https://t.co/vy9WUes9IP — The New York Times (@nytimes) July 17, 2021

Сам чиновник неоднократно отрицал свою вину. Он утверждает, что все обвинения политически мотивированы, а его личное богатство было накоплено им еще до вступления в высокую должность управляющего Центробанком.

Lebanese prosecutor requests documents from central bank chief Salameh, says source https://t.co/lzaAUKZgCs — Susan Trevelyan-Syke (@susansviews) August 5, 2021

Дело против Саламе развивается на фоне продолжающегося падения курса национальной валюты ближневосточного государства. Сейчас покупка одного доллара обойдется гражданам в 32 100 ливанских фунтов. За первые 11 дней года деньги республики обесценились еще на 15% (и на 95% с начала кризиса в 2019 году).

Обвинения ООН

Еще в ноябре 2021 года специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросам крайней бедности Оливье де Шуттер посетил Ливан для оценки ситуации и пришел к неутешительным выводам. По итогам 12-дневной поездки по стране он подверг критике Рияда Саламе за то, что он не признает роль ЦБ в разрушительном экономическом кризисе: именно его неграмотная денежно-кредитная стратегия стала одной из ключевых причин современных проблем государства.

UN rep slams #Lebanon central bank chief for failing to recognize its role in the country’s crippling economic crisis.



https://t.co/IMJE4OeKSG vía @AJEnglish — J. DɑղieӀ Zɑʍօɾɑ (@zamorinix) November 12, 2021

Чиновник ООН назвал Ливан «одной из самых неравноправных стран на планете» и указал на неэффективность его налоговой политики. Также он отметил отсутствие в республике продуманной стратегии по выходу из кризиса и жизнеспособных социальных программ. Де Шуттер считает, что планы по борьбе с нищетой в Ливане опираются исключительно на помощь внешних доноров.

Три четверти населения страны сейчас живет в бедности, безработица растет, а правительство не собиралось с октября прошлого года из-за внутренних разногласий. Граждане ждут от государственного руководства конструктивных шагов по разрешению кризиса и завершения недавно возобновленных после длительного перерыва переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) об экономической помощи.

В силу своих возможностей активисты пытаются найти и привлечь к ответственности виновников проблем страны. Рияд Саламе в этом плане — одна из ключевых целей правозащитников. Ранее своими юридическими жалобами они сумели убедить властей арестовать часть финансовых средств чиновника, но теперь они хотят довести начатое до конца и добиться от суда полной заморозки активов главы ЦБ.