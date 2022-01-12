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Глава Центрального банка Ливана получил запрет на выезд из страны

Весь мир
Глава Центрального банка Ливана получил запрет на выезд из страны
Федеральное агентство новостей  / 

Бейрут, 12 января. Глава Центрального банка Ливана Рияд Саламе получил запрет на выезд из страны. К такому решению суд пришел на фоне подозрений его в коррупции.

«Его допрос назначен на четверг, на основании явных доказательств, которые у нас есть. Есть важная информация, которую мы должны проверить», — сказала судья Гада Аун, которая ведет расследование в отношении Саламе.

Ранее во вторник адвокаты из группы активистов «Народ требует реформы режима» подали юридический запрос о наложении запрета на поездки руководителя ЦБ. После серии допросов высокопоставленных сотрудников Центрального банка судья удовлетворила требования правозащитников.

Рияд Саламе подозревается в ряде финансовых преступлений, включая незаконное обогащение, отмывание денег, нецелевое расходование бюджетных средств, растрату.

В частности, адвокат Хайтам Эззо сообщил журналистам об имеющихся доказательствах того, что глава ЦБ по завышенной цене на средства подведомственной ему организации арендовал небольшое помещение на Елисейских полях в Париже и наживался на разнице между реальной стоимостью и указанной в документах. И это только одна из претензий.

Расследование продолжается

В отношении Саламе, который почти три десятка лет руководит Центральным банком Ливана, ведется сразу несколько расследований на родине и в нескольких европейских странах. Швейцария и Франция в прошлом году начали разбирательство по делу о предполагаемом отмывании денег с его участием.

Сам чиновник неоднократно отрицал свою вину. Он утверждает, что все обвинения политически мотивированы, а его личное богатство было накоплено им еще до вступления в высокую должность управляющего Центробанком.

Дело против Саламе развивается на фоне продолжающегося падения курса национальной валюты ближневосточного государства. Сейчас покупка одного доллара обойдется гражданам в 32 100 ливанских фунтов. За первые 11 дней года деньги республики обесценились еще на 15% (и на 95% с начала кризиса в 2019 году).

Обвинения ООН

Еще в ноябре 2021 года специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросам крайней бедности Оливье де Шуттер посетил Ливан для оценки ситуации и пришел к неутешительным выводам. По итогам 12-дневной поездки по стране он подверг критике Рияда Саламе за то, что он не признает роль ЦБ в разрушительном экономическом кризисе: именно его неграмотная денежно-кредитная стратегия стала одной из ключевых причин современных проблем государства.

Чиновник ООН назвал Ливан «одной из самых неравноправных стран на планете» и указал на неэффективность его налоговой политики. Также он отметил отсутствие в республике продуманной стратегии по выходу из кризиса и жизнеспособных социальных программ. Де Шуттер считает, что планы по борьбе с нищетой в Ливане опираются исключительно на помощь внешних доноров.

Три четверти населения страны сейчас живет в бедности, безработица растет, а правительство не собиралось с октября прошлого года из-за внутренних разногласий. Граждане ждут от государственного руководства конструктивных шагов по разрешению кризиса и завершения недавно возобновленных после длительного перерыва переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) об экономической помощи.

В силу своих возможностей активисты пытаются найти и привлечь к ответственности виновников проблем страны. Рияд Саламе в этом плане — одна из ключевых целей правозащитников. Ранее своими юридическими жалобами они сумели убедить властей арестовать часть финансовых средств чиновника, но теперь они хотят довести начатое до конца и добиться от суда полной заморозки активов главы ЦБ.

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центробанк экономика ливан рияд саламе
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