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Прилучный и Муцениеце вместе отпраздновали день рождения сына

Шоу-бизнес
Прилучный и Муцениеце вместе отпраздновали день рождения сына
instagram.com  /  @agataagata

Москва, 12 января. Актриса Агата Муцениеце и звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный воссоединились на время, чтоб отметить важную дату. Бывшие супруги отпраздновали день рождения их сына Тимофея.

Муцениеце сообщила, что ее сыну от Прилучного исполнилось девять лет, на своей странице в Instagram. Знаменитость назвала мальчика главным мужчиной в своей жизни и призналась, что помнит все его улыбки и слезы. Актриса оставила ребенку трогательное пожелание, а также попросила прощения.

«Прости, сынок, за то, что я не идеальная такая, и за то, что уже принесла тебе не только радость, но и тревоги!» — обратилась к мальчику артистка.

Звезда устроила большой праздник в честь дня рождения сына. Муцениеце делилась кадрами с торжества в Stories. На мероприятии было много гостей, причем не только детей, но и взрослых. Прилучный тоже посетил день рождения мальчика. Актер попал на одно из фото, опубликованных его бывшей женой.

Прилучный и Муцениеце вместе отпраздновали день рождения сына
Prt Scr instagram.com / @agataagata

Присутствующих на празднике развлекали аниматоры, устраивавшие необычные конкурсы. Взрослые тоже принимали участие в испытаниях. Например, Муцениеце опускала руки в ящик с огромными тараканами. А на следующий день после торжества актриса выложила кадры из самолета и рассказала, что отправилась на отдых вместе с детьми.

Напомним, после развода с актрисой Прилучный встречается со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Недавно она вышла на театральную сцену вместе с сыном и дочерью звезды «Мажора».

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знаменитости прилучный муцениеце
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