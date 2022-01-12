HR-специалист Валинуров объяснил, почему для поиска работы «мертвого сезона» нет

Среди соискателей бытует мнение, что лучше всего работу искать весной или осенью. Якобы именно в эти периоды работодатели наиболее активно набирают персонал. Действительно ли время года влияет на количество вакансий, есть ли мертвый сезон для поиска работы и почему необходимо постоянно мониторить рынок труда, в беседе с ФАН рассказал один из ведущих экспертов по обучению и развитию персонала Ильгиз Валинуров.

Как объяснил специалист, неправильно говорить, что январь или летние месяцы — это мертвый сезон для поиска работы. Вакансии для профессионалов есть всегда. Другое дело, что этапы собеседования в эти периоды могут несколько затянуться. И объяснение весьма банально — большая часть руководителей уходят в отпуск.

«На январские периоды, как и на майские праздники, очень много топ-менеджеров и владельцев бизнеса уезжают куда-то отдыхать. Поэтому время принятия решения может затягиваться — просто некому провести собеседование с кандидатом. На самом деле вакансии есть всегда, они не привязаны к какому-то определенному времени года. Часто говорят, что сезон поиска работы – это март-апрель и сентябрь-ноябрь, но это связано не с тем, что сотрудники больше нужны в этот период, а с тем, что у руководителей есть больше возможностей встречаться с соискателями, нежели в период летних отпусков», — рассказал он.

Но в то же время есть и те специальности, которые становятся более востребованными в отдельные временные промежутки. В качестве примера Валинуров привел курьеров и официантов — в праздники их услуги пользуются повышенным спросом. Что касается специалистов более высокой квалификации, чей труд оплачивается гораздо выше, — спрос на них не большой, но стабильный, отметил эксперт.

«В целом на рынке труда всегда востребованы реальные профессионалы с зарплатами от 350 тысяч рублей. Такие люди нужны всегда, правда, вакансий таких немного. Тысячу вакансий на должность гендиректора зарплатой в миллион вы не увидите, но потребность в таких людях у бизнеса есть», — пояснил он.

фото из личного архива Ильгиза Валинурова /

Эксперт предупредил: если вы сейчас где-то работаете, пусть и не с самым большим гарантированным окладом, ни в коем случае не стоит увольняться, не найдя новое место. Из-за пандемии и текущей экономической ситуации рынок труда довольно нестабилен. И необдуманное увольнение может серьезно сказаться на финансовом состоянии.

«Искать новую работу лучше сохраняя текущий статус и текущую работу. Увольняться «в никуда», как это было принято еще два-три года назад, я не советую. Тем более работодатель, увидев, что вы сейчас без работы, может предложить заниженную заработную плату, плюс на самом собеседовании будете больше нервничать», — сказал Валинуров.

Ждать какого-то «особого» сезона или «пика» для смены рабочего места не надо, уверен специалист. По его словам, работу надо искать всегда: присматриваться к работодателям, знакомиться с HR-сотрудниками и рекрутерами. Идеальный вариант — если соискатель уже заранее знаком со своим будущим работодателем. Для этого необходимо постоянно расширять круг профессиональных контактов. Ведь когда работодатель сам обращается к человеку с предложением о сотрудничестве, кандидат оказывается в заведомо выигрышном положении и может выторговать себе более выгодные условия труда, подчеркнул Валинуров.

«Если вам позвонили и сказали: «Приходи к нам», а у вас сейчас зарплата в 60 тысяч рублей, то вы спокойно можете запросить 80 тысяч. Даже если у работодателя изначально нет вакансии на 80 тысяч, учитывая ваше знакомство, она может появиться. Запомните, когда приглашают вас – вы можете повысить свою стоимость труда на рынке», — сказал специалист.

Ранее Валинуров оценил идею вывода офисных работников «в поля». По мнению специалиста, практика, когда топ-менеджеры перенимают опыт простого персонала может быть как хорошей пиар-акцией, так и неплохим инструментом для улучшения внутренней работы компании.