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Парламент Ливии сформировал комитеты по объединению госведомств

Весь мир
Парламент Ливии сформировал комитеты по объединению госведомств
facebook.com  /  AbdullahBliheg.Officia - Официальный представитель Палаты представителей Ливии

Тобрук, 12 января. Палата представителей Ливии приняла решение о формировании шести комитетов для наблюдения за назначением на суверенные должности и рассмотрения возможности объединения ведомств, сообщают местные СМИ.

Парламентарии намерены проверить положение дел в государственных учреждениях. Среди них Центральный банк, Аудиторское бюро, Департамент административного контроля, Национальное управление по борьбе с коррупцией, Исламское общество призыва и Комиссия по регистрации актов гражданского состояния.

В состав каждого из шести комитетов вошли десять депутатов. Они представят в парламент подробные отчеты о проделанной работе в течение срока, не превышающий 20 дней.

Распределение руководящих должностей и объединение ведомств считаются важнейшими вопросами, стоящими на пути процесса всеобъемлющего урегулирования ливийского кризиса. Палата представителей и Высший государственный совет ранее вели переговоры с целью согласования механизмов передачи ключевых постов в государстве. Однако консультации приостановили на несколько месяцев из-за глубоких разногласий.

В воскресенье, 9 января, депутаты объявили о возвращении Агилы Салеха на пост спикера. Ожидается, что политик возглавит следующую сессию законодательного органа.

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ливия палата представителей
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