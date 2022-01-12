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Стоимость газа в Молдавии может вырасти почти на 30%

Экономика
Стоимость газа в Молдавии может вырасти почти на 30%
ФБА «Экономика сегодня»

Кишинев, 12 января. Министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что газовый кризис в стране пока не закончился. Об этом можно будет говорить только после стабилизации закупочных цен на топливо.

Закупочная стоимость газа выросла перед Новым годом. В январе цена на него в Молдавии достигла 646 долларов за 1 тыс. куб. м. При этом для Европы она составляет в среднем 1359 долларов, то есть на 52% дороже.

Спыну напомнил, что в ноябре Европа покупала газ за 1104 доллара, а Молдавия — за 485 долларов (ниже на 56%). В декабре стоимость энергоресурса в регионе составляла 986 долларов, а Кишинев покупала его за 450 долларов (дешевле на 52%).

Закупочная стоимость газа может снизиться в феврале, однако одновременно должны быть повышены цены для потребителей на 30%. Министр подчеркнул, что надеется на стабилизацию ситуации, благодаря чему не придется увеличивать тарифы для населения.

«Молдовагаз» еще должен заплатить «Газпрому» за январь 63 млн долларов, однако у компании может не хватить для этого 25 млн. Молдавия рассчитывает на получение отсрочки у России.

Молдавия не будет вступать в НАТО, поскольку это противоречит Конституции страны, заявила ранее президент страны Майя Санду.

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