Учения ВС РФ на Южных Курилах серьезно напугали читателей Yahoo News Japan

Токио, 12 января. Читатели японского издания Yahoo News Japan очень эмоционально отреагировали на проведение учений Вооруженных сил РФ в районе Сахалина и на Южных Курилах.

Новости о военных маневрах российской армии серьезно напугали японцев и стали причиной для паники. Многие из комментаторов, прочитавших публикацию издания, снова заговорили о жестких мерах, которые якобы должны помочь Токио решить территориальный вопрос, касающийся Курильских островов.

«Глядя на действия России, Японии необходимо ядерное оружие. Я думаю, многие страны одобрят это. Но необходимо четко заявить, что это оружие исключительно для оборонительных целей», — предложил один из читателей.

Японцы также призвали власти ввести «жесткие экономические санкции» против России. Некоторые из пользователей посчитали, что у Токио даже есть шансы победить в потенциальном конфликте с РФ.

Ранее представители Японии уже возмущались стрельбами, которые проводила Россия вблизи острова Кунашир, передает «Царьград». В то же время китайские военные эксперты отметили, что попытка захватить Курилы обернется для японцев утратой острова Хоккайдо.