Главный инфекционист США заявил об угрозах от члена Сената

Вашингтон, 12 января. Главный медицинский советник президента США, доктор Энтони Фаучи во вторник обвинил сенатора Рэнд Пола в многочисленных угрозах, поступающих в его адрес.

Fauci tears into Rand Paul for 'lying about him' and inspiring 'a crazy' to attempt to kill him https://t.co/MJbTe8NTl6 pic.twitter.com/dDrL8TLZyc

По словам Фаучи, сенатор Пол выдвигает против него ложные обвинения, из-за чего в адрес главного эксперта правительства США по инфекционным заболеваниям поступают множество угроз.

Rand Paul rips Fauci following latest hearing fireworks: He doesn't want debate because he 'is science'https://t.co/nQlg9yFmWB

Wrong or Right it is great that senator Rand is all over Fauci. He is a lies and has gotten 99% of this wrong and must be removed 2 years of hell