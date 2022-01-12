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Главный инфекционист США заявил об угрозах от члена Сената

Весь мир
Главный инфекционист США заявил об угрозах от члена Сената
Global Look Press  /  Greg Nash - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Вашингтон, 12 января. Главный медицинский советник президента США, доктор Энтони Фаучи во вторник обвинил сенатора Рэнд Пола в многочисленных угрозах, поступающих в его адрес.

По словам Фаучи, сенатор Пол выдвигает против него ложные обвинения, из-за чего в адрес главного эксперта правительства США по инфекционным заболеваниям поступают множество угроз.

Сенатор-республиканец от штата Кентукки неоднократно говорил, что Фаучи лжет о пандемии, и на слушаниях, состоявшихся в Сенате во вторник, также утверждал, что он пытался «уничтожить» некоторых ученых, которые выразили несогласие с мнением Фаучи по этому вопросу. Пол и ряд его коллег раскритиковали Фаучи за меры, которые предпринимает администрация Байдена для сдерживания COVID-19.

«Что происходит, когда он (Пол) выходит и обвиняет меня в вещах, которые совершенно не соответствуют действительности, так это то, что внезапно это направляет психопатов. Поступают угрозы моей жизни, происходит преследование моей семьи и моих детей», — заявил Фаучи.

С 2020 года Фаучи предоставлена государственная охрана из-за угроз и преследований в отношении него и его семьи. В ходе своей речи медицинский советник президента сообщил о произошедшем 21 декабря аресте жителя Калифорнии, которого остановили за превышение скорости в Айове. По словам задержанного, он направлялся в Вашингтон, чтобы убить несколько человек, находящихся у власти, включая Фаучи. У мужчины при себе была винтовка AR-15, боеприпасы и бронежилет.

По мнению чиновника, действия сенатора Пола имеют ярко выраженный политический мотив, поскольку веб-сайт сенатора, на котором содержится призыв «Увольте доктора Фаучи!» предлагает посетителям перечислить от пяти до 100 долларов на нужды избирательной кампании Пола.

«Он делает это по политическим соображениям», — заявил Фаучи в ходе слушаний.

В свою очередь сенаторы-республиканцы обвиняют врача в сокрытии данных расследования о происхождении коронавируса. Конгрессмены утверждают, что главный инфекционист США вел обсуждение о лабораторном происхождении COVID-19, однако умолчал о выводах исследований. Политики считают, что Фаучи мог повлиять на авторов научных статей, которые в угоду ему отказались от публикации сведений об утечке патогена. Все перечисленные пункты, в свою очередь, отразились на подходе властей Соединенных Штатов к мерам, принятым для борьбы с пандемией.

Главный инфекционист США Фаучи мог скрывать данные о происхождении коронавируса
Global Look Press / Chris Kleponis / CNP /MediaPunch / www.imago-images.de

Доктор Фаучи неоднократно становился объектом критики со стороны консервативных политиков. Многие американцы связывают с его личностью непопулярные меры, которые вводит администрация Байдена для борьбы с пандемией. В частности, Фаучи обвиняют в введении политики обязательной вакцинации для работающих граждан, а также действии масочного режима в школах.

Ранее ведущая телеканала FoxNews сравнила Фаучи с нацистским доктором Менгеле.

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