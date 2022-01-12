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Актриса Наталья Андрейченко показала, как выглядела ее мать за 5 часов до смерти

Общество
Актриса Наталья Андрейченко показала, как выглядела ее мать за 5 часов до смерти
Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания»

Москва, 12 января. Актриса Наталья Андрейченко показала видео, на котором запечатлена ее мать. Особенность этого ролика в том, что он был сделан за пять часов до кончины родительницы кинодивы.

Артистка рассказала поклонникам о смерти матери не сразу. Андрейченко поделилась этой новостью по прошествии месяца после кончины. А через более чем полгода в эфире программы «Судьба человека» она раскрыла страшные подробности.

Актриса Наталья Андрейченко показала, как выглядела ее мать за 5 часов до смерти
Prt Scr Россия 1 / Судьба человека с Борисом Корчевниковым

Знаменитость показала последние кадры матери. По ее словам, в тот день мать знала, что «покинет физическое тело», пишет Teleprogramma.pro.

«Это не последние дни мамы. Это видео снималось в 12 часов 15 минут. Где-то за пять часов до смерти. Простите, это не очень красиво выглядит, но просто понятно, насколько человек спокоен и хочет этого. Я бы так это определила. Я боюсь это видео смотреть. Она заслужила этот выход из тела», — пояснила Андрейченко, комментируя кадры последних часов жизни любимой матери.

Кинодива сообщила, что мать незадолго до смерти попала в больницу. Звезда призналась, что в то время она долго общалась с мамой по телефону. Эти разговоры сблизили их, и они смогли наладить отношения.

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мать актриса судьба человека андрейченко
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