В Брюсселе стартовало заседание Совета Россия — НАТО

Брюссель, 12 января. Первая за два с половиной года встреча Совета России — НАТО началась в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

Москву на переговорах представляет межведомственная комиссия министерства иностранных дел и Минобороны. Делегацию от российского внешнеполитического ведомства возглавляет заместитель руководителя МИД Александр Грушко.

Перед началом заседания Грушко и первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман обменялись рукопожатиями.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг рассказал, какие темы обсудят участники заседания Совета Россия — НАТО. По его словам, ключевыми в переговорах станут вопросы военной активности в Европе и контроля над вооружениями.