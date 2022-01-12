Sony перенесла российскую премьеру «Морбиуса» на 24 марта

Москва, 12 января. Компания Sony приняла решение о переносе российской премьеры фильма «Морбиус». Лента, в которой снялся актер и музыкант Джаред Лето, выйдет в конце марта.

Изначально предполагалось, что показы кинокартины об одном из антигероев вселенной Marvel стартуют в российских кинотеатрах в конце января. Теперь же на официальном сайте российского подразделения Sony указана дата 24 марта.

Главный герой фильма «Морбиус» — доктор Майкл Морбиус, страдающий от редкого заболевания крови. Всю сознательную жизнь персонаж пытался найти лекарство и начал экспериментировать с кровью летучих мышей. Морбиус проводит на себе опыт, вследствие которого тело героя меняется, превращая его в кровожадного монстра.

Ранее зарубежные СМИ писали о переносе американской премьеры «Морбиуса». В США лента выйдет позже, чем в России.