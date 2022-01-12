Вице-президент Боливии и шесть министров заразились коронавирусом

Ла-Пас, 12 января. Вице-президент Боливии Давид Чокеуанка и шесть министров заразились COVID-19. Об этом сообщает правительство страны.

Чокеуанка и министры иностранных дел Рохелио Майта, внутренних дел Эдуардо дель Кастильо, обороны Эдмундо Новильо, планирования развития Габриэла Мендоса, юстиции Иван Лима и образования Эдгар Пари получили положительные результаты тестирования на коронавирус.

«Вице-президент и министры находятся в стабильном состоянии и соблюдают правила изоляции, при этом выполняя свои функции удаленно», — написано в заявлении правительства.

По словам замминистра связи Габриэлы Алькон, все заболевшие вакцинированы от COVID-19. Некоторые из них получили и третью бустерную дозу.

60-летний вице-президент привился лишь первым компонентом на прошлой неделе из-за продолжительной критики со стороны населения, которое обвиняет его в чрезмерной вере в традиционную медицину.

Tenemos que cuidar la salud del pueblo boliviano con las dos medicinas: La medicina farmacológica y la medicina natural, ancestral y tradicional para vencer al #Covid19.



¡Jallalla #Bolivia! pic.twitter.com/dHcHQfulJK — David Choquehuanca (@LaramaDavid) January 3, 2022

Накануне стало известно, что министр иностранных дел заразился коронавирусом во второй раз после присутствия на встрече Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (Celac) в Аргентине.

Боливия переживает четвертую волну пандемии, которая началась еще в конце октября. На прошлой неделе количество заражений достигло исторического максимума с 11 тысячами случаев в день. 10 января боливийские власти официально заявили об обнаружении штамма «Омикрон» на территории страны.