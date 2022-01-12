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Вице-президент Боливии и шесть министров заразились коронавирусом

  /   Обновлено: 12 января 2022 12:37
Весь мир
Вице-президент Боливии и шесть министров заразились коронавирусом
Twitter.com/LaramaDavid  / 

Ла-Пас, 12 января. Вице-президент Боливии Давид Чокеуанка и шесть министров заразились COVID-19. Об этом сообщает правительство страны.

Чокеуанка и министры иностранных дел Рохелио Майта, внутренних дел Эдуардо дель Кастильо, обороны Эдмундо Новильо, планирования развития Габриэла Мендоса, юстиции Иван Лима и образования Эдгар Пари получили положительные результаты тестирования на коронавирус.

«Вице-президент и министры находятся в стабильном состоянии и соблюдают правила изоляции, при этом выполняя свои функции удаленно», — написано в заявлении правительства.

По словам замминистра связи Габриэлы Алькон, все заболевшие вакцинированы от COVID-19. Некоторые из них получили и третью бустерную дозу.

60-летний вице-президент привился лишь первым компонентом на прошлой неделе из-за продолжительной критики со стороны населения, которое обвиняет его в чрезмерной вере в традиционную медицину.

Накануне стало известно, что министр иностранных дел заразился коронавирусом во второй раз после присутствия на встрече Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (Celac) в Аргентине.

Боливия переживает четвертую волну пандемии, которая началась еще в конце октября. На прошлой неделе количество заражений достигло исторического максимума с 11 тысячами случаев в день. 10 января боливийские власти официально заявили об обнаружении штамма «Омикрон» на территории страны.

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