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Захарова назвала истеричными заявления Киева о решении «судьбы Украины без Украины»

  /   Обновлено: 12 января 2022 12:19
Политика
Захарова назвала истеричными заявления Киева о решении «судьбы Украины без Украины»
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 12 января. Киевские власти не имеют права говорить о том, что нельзя решать судьбу Украины без ее участия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что украинское руководство решает судьбу Донбасса без участия жителей этого региона.

«Я когда слышу истеричные крики из Киева «нельзя решать судьбу Украины без Украины», хочется сказать деятелям этого режима: "Вы ведь судьбу Донбасса без Донбасса решаете. Почему же отказываете себе в аналогичной участи?"» — написала Захарова в Telegram-канале.

В завершении она заявила, что ответ Киева «это другое» не принимается.

Мария Захарова ранее назвала Минские соглашения живительной таблеткой для Украины. По ее словам, Киеву стоит задаться вопросом, как он будет существовать дальше.

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Все новости / Политика / Захарова назвала истеричными заявления Киева о решении «судьбы Украины без Украины»
украина Киев донбасс захарова
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