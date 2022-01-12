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Российский фондовый рынок продемонстрировал рост на открытии торгов 12 января

Экономика
Российский фондовый рынок продемонстрировал рост на открытии торгов 12 января
moex.com  /  Московская биржа

Москва, 12 января. Старт основной торговой сессии на Московской бирже в среду был отмечен ростом российского фондового рынка.

По состоянию на 10:10 по московскому времени индекс Мосбиржи поднялся на 0,2%, до 3792,88 пункта, а индекс РТС вырос на 0,62%, до 1605,30 пункта. Российская валюта незначительно подорожала — курс доллара упал до 74,4 рубля, курс евро снизился до 84,58 рубля.

Нефть марки Brent продается по цене 87,3 доллара за баррель, что соответствует уровню предыдущего дня. Сорт WTI торгуется по 81,35 доллара.

Рынок акций РФ испытывает давление из-за напряженности в Казахстане. Кроме того, в ближайшее время внимание трейдеров будет приковано к переговорам России с представителями НАТО и ОБСЕ.

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