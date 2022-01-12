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Экс-защитник «Спартака» Ловчев призвал изгнать из футбола форварда «Зенита» Дзюбу

Спорт
Экс-защитник «Спартака» Ловчев призвал изгнать из футбола форварда «Зенита» Дзюбу
facebook.com  /  Евгений Ловчев

Москва, 12 января. Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев жестко раскритиковал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

Бронзовый призер летних Олимпийских игр 1972 года Евгений Ловчев выразил недовольство поведением форварда «Зенита» Артема Дзюбы и нападающего «Краснодара» Ивана Игнатьева. Заслуженный мастер спорта РФ вспомнил в эфире телеканала «Матч ТВ» скандальные видеоролики с участием российских футболистов, размещенные в Сети.

«Это позорище, их надо изгонять из футбола. Мне надо было раньше умереть, чтобы всего этого не видеть. Мы не нажирались никогда, в выходной день выпили – и на тренировку. А играли как?!» — возмутился Ловчев.

Ранее олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун подверг критике выступающих в РПЛ футболистов. Он признался, что не понимает, за что игроки получают такие большие деньги.

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футбол дзюба критика рпл ловчев
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