Москва, 12 января. Президент России Владимир Путин выдвинул предложение о пересмотре индексации пенсионных выплат. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства предложил повышать выплаты на 8,6, чтобы они превосходили текущий уровень инфляции. Он заявил, что предыдущие решения, принятые совместно с правительством, были недостаточными.

Политик добавил, что государство должно покрыть расходы пенсионеров, вызванные повсеместным ростом цен. По его словам, предыдущий комплекс мер не справлялся с этой задачей.