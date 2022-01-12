Путин провел переговоры с премьером Армении Пашиняном по ситуации в Казахстане

Москва, 12 января. Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом проинформировали в Кремле.

В рамках телефонного разговора стороны обсудили сложившуюся на территории Казахстана ситуацию. Плюс ко всему политики затронули вопросы Нагорного Карабаха.

Путин и Пашинян также отметили эффективность скоординированных действий миротворческих сил ОДКБ в Казахстане.

Протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Жители республики изначально вышли на акции против повышения цен на газ. После этого мирные демонстрации переросли в беспорядки.

Владимир Путин ранее заявил, что миротворцев ОДКБ выведут из Казахстана после завершения миссии.