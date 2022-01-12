Встречный иск алтайского «Кучуксульфата» к Генпрокуратуре РФ принят

В Арбитражном суде Алтайского края 11 января прошло очередное заседание по иску Генеральной прокуратуры к градо- и системообразующему предприятию региона — ОАО «Кучуксульфат». Истец желает истребовать большую часть акций и передать их государству, настаивая, что 30 лет назад предприятие якобы стало частным незаконно.

На новом заседании арбитражного суда Генпрокуратура должна была предоставить письменные пояснения по факту пропуска срока исковой давности, составляющего в России три года. На этом настаивают ответчики, аргументированно доказывая свою позицию уже в третий раз. Того же попросил и суд.

Однако в процессе заявления ходатайств ответчики буквально пошли ва-банк и сообщили о встречном иске к Генпрокуратуре, попросив рассмотреть его в рамках текущего дела.

«Мы полагаем, что есть дополнительные основания для возникновения у нас права собственности, а именно давностное владение. Законом установлен пятилетний срок, после которого, если собственник не интересуется своим имуществом, то лицо, которое открыто, добросовестно владеет имуществом, приобретает право собственности на это имущество. В данном случае этот срок превышен практически в шесть раз, поскольку он считается с первоначального выбытия от предыдущего собственника. В связи с чем, чтобы использовать все доступные способы защиты права, заявили такой иск», — рассказала адвокат адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Екатерина Сливко.

Для представителей надзорного органа такой поворот событий оказался неожиданным и, по их мнению, необоснованным.

«Относительно подачи встречного иска также возражаем, с этим заявлением мы не согласны. Вразумительного ответа относительно того, каким образом основание встречного иска связано с основанием иска Генпрокуратуры из того документа, который представлен, непонятно. Форма процессуального документа, который был изготовлен восемью ответчиками, по нашему мнению не соответствует процессуальному законодательству», — заявили в Генпрокуратуре.

Суд же счел как основание, так и форму иска, правильными. Были заявлены и другие предложения: допросить, исследовать, выяснить. С некоторыми инициативами суд согласился, однако ключевым решением все же было принятие встречного иска. Несмотря на то, что прокурорские работники советовали ответчикам, а теперь и истцам, заявить о нем в рамках иного судебного процесса.

Судья Виктория Зверева начала рассмотрение дела заново, выделив на подготовку истцам и ответчикам две недели. Заводчане уверены в справедливости и обоснованности решения, считая, что необходимо сохранить завод, который кормит практически весь Благовещенский район. Ведь «Кучуксульфат» — многократный лидер ряда рейтингов, лучший социально-ответственный работодатель, одно из немногих предприятий, которым местные жители искренне гордятся, в отличие от многих других, «сдувшихся» под гнетом времени.

«Те предприятия лежат на боку, целых коллективов уже нет, предприятия просто не существуют. А в «Кучуксульфате» они увидели лакомый кусочек, потому что выручка до 6,5 миллиарда, налоговые поступления в бюджет с 2005-го по 2021-й — предприятие в разные уровни бюджета и внебюджетные фонды перечислило более 15,5 миллиарда. Это весомый вклад. Сейчас люди обеспокоены тем, что же будет дальше, к чему приведет этот процесс. Потому что знают пример всех окружающих предприятий. Того же Ярового, там большой химический завод. Он по размаху больше чем «Кучуксульфат» был, сейчас он просто не действующий», — отметила сотрудник ОАО «Кучуксульфат» Мария Морина.

Кроме всего прочего, «Кучуксульфат» платит достойные зарплаты, его сотрудники имеют мощный соцпакет, инфраструктура поселка прирастает за счет предприятия, а в его модернизацию вложено свыше 13 миллиардов. Это и стало причиной интереса к заводу рейдеров, считают заводчане.

25 января стороны вновь встретятся в состязательном процессе. Дискуссия обещает быть напряженной и, возможно, последней в рамках этого дела.

«У всех один и тот же вопрос: в интересах кого работает прокуратура? Государства, людей, общества? Или в интересах каких-то частных лиц? Может, каких-то криминальных структур? Может, тех же «Альфа групп», «А1», которые непосредственно всегда принимали участие в выкупе наших акций?», — задалась вопросом Морина.

Работники надеются на завершение четырехлетнего давления на предприятие в интересах рейдеров из инвесткомпании «А1», которые многократно предлагали и советовали акционерам избавиться от ценных бумаг предприятия. Тогда собственники выстояли, а теперь просто надеются победить в суде и помешать захвату одного из крупнейших заводов региона.