Астрологи назвали Рака самым опасным знаком зодиака

Москва, 12 января. Самый опасный знак зодиака — Рак. Причиной тому служит двойственность характера рожденных под этим созвездием.

Общение с Раками может быть чревато последствиями, окружающие не ожидают подвоха от внешне приятного и милого «водного обитателя», который оказывается способен серьезно навредить им. Представителям этого знака покровительствует переменчивая Луна, они могут нести негатив в жизнь своих родных, близких и друзей порой неосознанно.

Астрологи считают, что Раки эгоистичны, несмотря на внешнее проявление эмпатии и дружелюбия. Помощь постороннему с большей вероятностью оказывается частью продуманного плана. Представительницы прекрасного пола, рожденные под созвездием Рака, максимально изобретательны, умело манипулируют чужими эмоциями. Эгоизм Рака чаще всего проявляется тогда, когда никто не ждет подвоха.

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Представители этого знака упрямы. Они могут сделать вид, что собеседник взял верх, вне зависимости от предмета спора. Человек, будучи уверен, что доказал свою точку зрения, попадает в сложную ситуацию, столкнувшись с противодействием Раков.

«Решения подопечных Луны не поддаются логическому осмыслению. Они способны капризничать и упрямиться даже в моменты, когда им такое поведение не сулит пользы», — пишет издание 24smi.

Рожденные в стихии Воды хитры и изворотливы, они умеют давить на жалость, играть на чувствах и обманывать. Окружающие вынуждены подстраиваться под него, так как опасаются недовольства Рака. Хитрость и злопамятность делает Раков очень мстительными, обидчики получают «креативное возмездие».

Представители этого знака чрезвычайно эмоциональны, несмотря на внешнюю рассудительность. В душевном порыве Раки забывают о собственной выгоде, самосохранении и логическом мышлении.

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Раки подвержены предрассудкам и склонны к шаблонному мышлению. Подопечные Луны не спешат расстаться с мнительностью.

«В погоне за традиционными ценностями и из-за собственного консерватизма "членистоногие" становятся жестокими, безжалостными. Это тоже весомая причина, почему Рак — самый опасный среди знаков зодиакального круга», — считают астрологи.

Раки попали в рейтинг самых худших жен, по мнению звездочетов. Рожденные под этим знаком женщины не считают нужным проявлять усердие, чтобы как-либо меняться, поэтому супруг должен будет принимать их такими, какие они есть.