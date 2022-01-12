Госпитализированный Куравлев перенес экстренную операцию

Москва, 12 января. Звезду фильма «Афоня» Леонида Куравлева, попавшего в больницу с воспалением легких, экстренно прооперировали. Об этом сообщил источник в сфере здравоохранения.

По его словам, госпитализированному артисту провели операцию на желудке. Куравлеву сделали внутривенный наркоз, после чего хирург обследовала его пищевод и желудок при помощи эндоскопа, передает kp.ru.

«Собрав необходимые данные, врач приняла решение провести Леониду Вячеславовичу гастростомию с использованием видеоэндоскопических технологий», — уточнил источник.

Знаменитому пациенту сделали надрез стенки желудка и передней брюшной стенки. Через них медики вывели специальную трубку для питания. Пища будет напрямую поступать в желудок 85-летнего Куравлева при помощи этой трубки. Операция потребовалась артисту, поскольку у него возникло нарушение сложного рефлекторного глотательного акта, и он не мог есть самостоятельно.

После госпитализации актера ходили слухи, что у него выявили коронавирус. Сын Куравлева не подтвердил сообщения о COVID-19 у его отца.