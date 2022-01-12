Марков и Дробницкий рассказали, почему политики ЕС боятся договоренностей РФ и США

Запад боится изменения привычного уклада жизни. Несмотря на кризис и ухудшение жизни обычных граждан, европейские политики продолжают выслуживаться перед теряющими позиции США. Об этом ФАН рассказали политологи Сергей Марков и Дмитрий Дробницкий.

Накануне польское здание Polityka написало, что первая декада января 2022 года — самая важная за последние 25 лет: решается судьба Европы. США, ЕС и РФ сели за стол переговоров, и они могут создать мир, в котором Западу «будет менее комфортно». По словам автора статьи, заключенный договор могут не обнародовать полностью, а его последствия скажутся спустя годы. НАТО, по опасениям польского публициста, может расколоться, а влияние США в мире сойти на нет.

Директор Института политических исследований Сергей Марков сообщил, что основная масса жителей Европы озабочена бытом и работой — они хотят спокойствия и мира. В отличие от этих людей, по словам политолога, европейские политики и ангажированные средства массовой информации придерживаются антироссийской риторики, заданной Вашингтоном.

«Большинство обычных европейцев озабочены собственной жизнью, они понимают, что международные конфликты — зло, и не настроены на какое-то противостояние с Россией. Им безразлична Украина, а у тех, кто немного интересуется политикой, происходящее в этой стране вызывает ужас. Они понимают, что США используют Украину как инструмент давления на Россию, и ставят мир на грань войны. Увы, политические элиты отрабатывают совсем другую линию», — отметил эксперт.

Собеседник ФАН уточнил, что жители Европы находятся в информационной блокаде. Заинтересованные политические силы пытаются им навязать картину, согласно которой «страшная Россия терзает маленькую Украину» и якобы угрожает всем цивилизованным странам Европы.

«Политические элиты Евросоюза были сформированы при участии правящих кругов США и Великобритании. Они работают в тесном взаимодействии со своими наставниками и боятся, что могут остаться без их покровительства и поддержки. Их интересы расходятся с интересами их собственных народов. Поэтому они поддерживают политику Вашингтона и Лондона, направленную против Москвы. Более того, они полагают, что, если американцы и русские заключат перемирие, их услуги окажутся не нужны: борьба закончится», — заметил эксперт.

Федеральное агентство новостей / Вячеслав Дружинин

Марков обратил внимание, что параллельно с описанными событиями политики Польши традиционно ведут неофициальные разговоры о возрождении Речи Посполитой и возвращении стране «былого величия», пытаясь на «патриотической волне» вызвать симпатии электората. Согласно их несбыточным мечтам, в возрожденную империю должны войти территория Украины, Белоруссии, Литвы, часть Латвии, Эстонии, Венгрии и Германии. Именно поэтому, по словам политолога, поляки против восстановления суверенитета Украины и выхода страны из-под американского контроля. Главным противником будущего «Польши как лидера Европы» местные популисты традиционно назначили Россию.

Специалист по американской внешней и внутренней политике Дмитрий Дробницкий высказал мнение, что Европа боится не зимних холодов вкупе с неадекватным поведением своих политиков в отношении газопровода «Северный поток — 2». По словам политолога, европейские стратеги опасаются, что будет нарушен отработанный ход событий и при исчезновении противостояния Запада и России Соединенным Штатам станут не нужны страны, которые оказывают давление на нашу страну.

«Европейские чиновники боятся, что американцы их бросят. Они потеряют не только «стратегический зонтик» НАТО, но и эмиссионный доход, включенность в долларовую экономику, которая, между тем, через несколько лет и так рухнет. Они опасаются, что неугодные страны будут выброшены Вашингтоном с международного рынка. При этом США сокращают свое присутствие в мире. После «саммита демократии» в Вашингтоне не скрывают, что проведут перебалансировку и сократят в американской коалиции количество стран, которые считают для себя полезными. Европейцев страшат трудности — они изнежены и утратили способность бороться за что-то новое», — добавил эксперт.

Американист напомнил, что основной расчетной валютой в международном пространстве пока еще является доллар. Дробницкий отметил, что наиболее предприимчивые и разумные власти европейских государств стали отрабатывать многовекторную внешнюю политику, налаживая сотрудничество с Китаем и Россией. Те же страны, которые совсем утратили суверенитет, по мнению публициста, боятся оказаться «вычеркнутыми» из списка «друзей США»: они не знают, как в этом случае будут строить свою экономику. Именно поэтому европейские политики защищают интересы Соединенных Штатов, критикуют Россию и опасаются, что противостояние исчезнет, ведь тогда они станут не интересны Вашингтону.

Ранее ФАН рассказал, сможет ли Литва построить собственную АЭС для решения проблем энергокризиса. По мнению экспертов, Вильнюсу не хватает профильных специалистов и финансов.