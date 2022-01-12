Роскосмос запланировал первый запуск ракеты в этом году на 10 февраля

Москва, 12 января. Роскосмос готовится провести не менее 30 пусков космических ракет в 2022 году. Об этом рассказал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, первый запуск состоится уже 10 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане.

«Пока имеем планы около 30 пусков, но они будут зависеть от оперативной необходимости», — заявил Рогозин.

Ранее американский коллега Рогозина, глава NASA Билл Нельсон, сообщил, что с нетерпением ждет возможности лично встретиться с директором Роскосмоса для обсуждения возможных совместных проектов в космической отрасли.

В декабре Рогозин подвел итоги 2021 года и рассказал о том, что российские специалисты обеспечили 76 безаварийных пусков подряд и первыми в мире отправили на Международную космическую станцию киноэкипаж. Об этом сообщает «Царьград».