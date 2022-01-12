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Экономист Митрахович: «Термоядерное «искусственное солнце» — пока лишь эксперимент»

Общество
Экономист Митрахович: «Термоядерное «искусственное солнце» — пока лишь эксперимент»
Pr Scr youtube.com  /  BorealeOne

Китай добился успеха в работе с термоядерной реакцией, но термин «искусственное солнце» пока что — просто газетный штамп. Практическое применение управляемой реакции пока не существует. Об этом ФАН рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Ранее стало известно, что термоядерный реактор токамак EAST в Китае разогрели в пять раз жарче температуры поверхности Солнца, он проработал 17 минут при температуре 70 миллионов градусов Цельсия. Это рекорд по длительности сеанса работы подобного оборудования в мире.

Научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович поздравил китайских ученых с успехом в изучении термоядерного синтеза, обратив внимание, что научный эксперимент, к сожалению, пока не имеет прикладного применения.

«Эксперименты с управляемым синтезом термоядерной энергии ведутся уже несколько десятилетий, в СССР этим направлением занимался академик Евгений Велихов, создатель советской атомной науки. Человечество пытается контролировать ядерный синтез и научиться использовать его не только для разрушения, например, в ядерной бомбе или в энергетике, но и в прочих промышленных целях», — заметил эксперт.

Экономист Митрахович: «Термоядерное «искусственное солнце» — пока лишь эксперимент»
vk.com / Станислав Митрахович

Собеседник ФАН добавил, что токамак представляет собой тороидальную камеру с магнитными катушками для удержания плазмы. Образно говоря, это «бублик», в котором с помощью электромагнитного поля удерживается перегретый газ — плазма. По словам ученого, приблизительно в подобном состоянии находятся вещества на Солнце.

«Проблема в том, что современная наука пока что не может использовать ядерный синтез в коммерческом применении, хотя перспективы очень заманчивы и работы ведутся разными странами. Так, Россия и Франция создали совместный проект международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР. Основная проблема токамаков — энергии для работы этих реакторов нужно больше, чем они дают. Пока все это относится к теоретическим изысканиям и научным экспериментам. Делать прогнозы сложно, на создание первой термоядерной станции могут понадобиться десятилетия», — признался Митрахович.

Специалист допустил, что ныне живущие поколения застанут время, когда токамак даст человечеству свет, тепло и энергию. Он напомнил, что еще 10 лет назад квантовый компьютер был лишь смелой гипотезой, а сегодня уже созданы его действующие опытные образцы. Представитель Финансового университета при Правительстве России порекомендовал читателям, интересующимся точными науками, черпать информацию о современных открытиях из проверенных научных журналов.  

Ранее ФАН рассказал, что власти Литвы в свое время разрушили атомную электростанцию, доставшуюся им в наследство от СССР, называв ее «угрозой стране». Сейчас Прибалтике не хватает электричества. Эксперт ответил на вопрос, сможет ли Литва построить собственную АЭС.

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