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Политолог Погребинский: истерика Псаки скрывает реальные договоренности России и США

  /   Обновлено: 12 января 2022 11:49
Политика
Политолог Погребинский: истерика Псаки скрывает реальные договоренности России и США
ПолитРоссия

Киев, 12 января. Истеричные заявления спикера Белого дома Джен Псаки о «дезинформации» России по переговорам с США в Женеве могут указывать на наличие реальных договоренностей. Об этом заявил известный политолог Михаил Погребинский.

По словам эксперта, неадекватное поведение американской чиновницы, призывающей не верить «дезинформации» о возможных достигнутых договоренностях между Москвой и Вашингтоном, невольно выдает реальные данные о ходе переговоров в Женеве. Погребинский напомнил, что американские власти наотрез отказались обсуждать с Россией вопросы нерасширения НАТО на восток, однако поведение Джен Псаки намекает, что определенные договоренности все же были достигнуты.

«Псаки в истерическом тоне заявила, что можно ожидать дезинформации от РФ, что якобы до чего-то договорились. Ни до чего не договорились — не верьте русским. Для меня это означает, что до чего-то все же договорились, но условились пока об этом не сообщать», — уверен украинский эксперт.

Политолог Погребинский: истерика Псаки скрывает реальные договоренности России и США
Новостное агентство «Харьков». / Петро Панч

Вопрос Украины остается одним из ключевых в переговорах России и США по гарантиям безопасности. Официальный Вашингтон отказывается рассматривать вопрос о нерасширении НАТО на восток, однако, как отмечают эксперты, даже в случае поддержки Белого дома официальному Киеву остается только мечтать о членстве в континентальном блоке. Как отметил директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, есть как минимум три причины не принимать Украину в Альянс в ближайшие пять лет.

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Все новости / Политика / Политолог Погребинский: истерика Псаки скрывает реальные договоренности России и США
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